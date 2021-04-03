Гладбахская "Боруссия" победила "Фрайбург" в матче Бундеслиги

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Гладбахская "Боруссия" победила "Фрайбург" в матче БундеслигиФото: SPOX.com

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Фрайбург".

Благодаря победе "Боруссия" поднялась на седьмое место. "Фрайбург" остается девятым.

"Боруссия" М - "Фрайбург" 2:1

Голы: Шаллаи, 10 - 0:1, Тюрам, 53 - 1:1, Тюрам, 60 - 2:1

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Байер, Вендт (Лазаро, 82), Штиндль (Херрманн, 90), Крамер, Вольф (Закария, 46), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 76).

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Гюнтер, Линхарт (Хайнц, 69), Шлоттербек, Шмид, Сантамария, Шаллаи (Буркарт, 76), Кайтель (Хаберер, 89), Хелер, Демирович (Петерсен, 89).

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