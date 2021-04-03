Гладбахская "Боруссия" победила "Фрайбург" в матче Бундеслиги
Фото: SPOX.com
В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Фрайбург".
Благодаря победе "Боруссия" поднялась на седьмое место. "Фрайбург" остается девятым.
"Боруссия" М - "Фрайбург" 2:1
Голы: Шаллаи, 10 - 0:1, Тюрам, 53 - 1:1, Тюрам, 60 - 2:1
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Байер, Вендт (Лазаро, 82), Штиндль (Херрманн, 90), Крамер, Вольф (Закария, 46), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 76).
"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Гюнтер, Линхарт (Хайнц, 69), Шлоттербек, Шмид, Сантамария, Шаллаи (Буркарт, 76), Кайтель (Хаберер, 89), Хелер, Демирович (Петерсен, 89).
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20