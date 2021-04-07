"Вердер" пробился в полуфинал Кубка Германии

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"Вердер" пробился в полуфинал Кубка ГерманииФото: Die DeichStube

В рамках 1/4 финала Кубка Германии "Вердер" одолел "Ян Регенсбург".

Таким образом, "Вердер" вышел в полуфинал турнира, где встретится с "РБ Лейпцигом".

"Ян Регенсбург" - "Вердер" 0:1

Гол: Осако, 52 - 0:1

"Ян Регенсбург": Майер, Гимбер (Чалышканер, 86), Эльведи, Кеннеди, Безушков, Заллер (Бесте, 80), Штольце (Беккер, 86), Джордж (Вренези, 75), Альберс, Макридис (Отто, 46), Векессер.

"Вердер": Павленка, Аугустинссон (Агу, 75), Мойсандер, Фридль, Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд, Рашица (Шмид, 73), Гросс, Осако (Эррас, 86), Сарджент (Зельке, 73).

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