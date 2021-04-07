"Вердер" пробился в полуфинал Кубка Германии
Фото: Die DeichStube
В рамках 1/4 финала Кубка Германии "Вердер" одолел "Ян Регенсбург".
Таким образом, "Вердер" вышел в полуфинал турнира, где встретится с "РБ Лейпцигом".
"Ян Регенсбург" - "Вердер" 0:1
Гол: Осако, 52 - 0:1
"Ян Регенсбург": Майер, Гимбер (Чалышканер, 86), Эльведи, Кеннеди, Безушков, Заллер (Бесте, 80), Штольце (Беккер, 86), Джордж (Вренези, 75), Альберс, Макридис (Отто, 46), Векессер.
"Вердер": Павленка, Аугустинссон (Агу, 75), Мойсандер, Фридль, Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд, Рашица (Шмид, 73), Гросс, Осако (Эррас, 86), Сарджент (Зельке, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20