Пол Мерсон сравнил поведение Моуринью и Артеты после поражений
Фото: FC-Arsenal
Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал поражение "Арсенала" от "Ливерпуля" (0:3).
"Худшая игра, которую я видел. Люди вспоминают о времени Унаи Эмери, однако ничего такого я не увидел. Видел лишь перекатывание мяча назад вратарю и выбивание обратно.
Когда Артета и Моуринью проигрывают, то ведут себя по-разному. Артета всегда берет вину на себя, Моуринью критикует футболистов. Разница между ними в том, что один тренер уже давно работает и выиграл все в футболе", - приводит слова Мерсона Daily Mail.
После 30 туров "Арсенал" идет в АПЛ на десятом месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18