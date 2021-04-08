Пол Мерсон сравнил поведение Моуринью и Артеты после поражений

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Пол Мерсон сравнил поведение Моуринью и Артеты после пораженийФото: FC-Arsenal

Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал поражение "Арсенала" от "Ливерпуля" (0:3).

"Худшая игра, которую я видел. Люди вспоминают о времени Унаи Эмери, однако ничего такого я не увидел. Видел лишь перекатывание мяча назад вратарю и выбивание обратно.

Когда Артета и Моуринью проигрывают, то ведут себя по-разному. Артета всегда берет вину на себя, Моуринью критикует футболистов. Разница между ними в том, что один тренер уже давно работает и выиграл все в футболе", - приводит слова Мерсона Daily Mail.

После 30 туров "Арсенал" идет в АПЛ на десятом месте.

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