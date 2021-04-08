"Фейеноорд" нацелился на хавбека "Спартака" Тиля
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press
Хавбек "Спартака" Гус Тиль может вернуться в Нидерланды.
Как сообщает Algemeen Dagblad, в услугах 23-летнего голландца заинтересован "Фейеноорд". Инициатором сделки выступает будущий наставник роттердамской команды Арне Слот, который работал с Тилем в "АЗ Алкмааре".
Напомним, что трансфер Тиля является рекордным в истории "Спартака". В 2019 году клуб заплатил за игрока 16 миллионов евро.
С сентября 2020 года футболист находится в аренде в "Фрайбурге".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23