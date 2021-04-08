"Фейеноорд" нацелился на хавбека "Спартака" Тиля

Теги спартак москвафейеноордгус тильтрансферы

"Фейеноорд" нацелился на хавбека "Спартака" ТиляФото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Хавбек "Спартака" Гус Тиль может вернуться в Нидерланды.

Как сообщает Algemeen Dagblad, в услугах 23-летнего голландца заинтересован "Фейеноорд". Инициатором сделки выступает будущий наставник роттердамской команды Арне Слот, который работал с Тилем в "АЗ Алкмааре".

Напомним, что трансфер Тиля является рекордным в истории "Спартака". В 2019 году клуб заплатил за игрока 16 миллионов евро.

С сентября 2020 года футболист находится в аренде в "Фрайбурге".

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