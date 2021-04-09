Григалаве и Аджоеву, угрожавшим тренерам ЦСКА, грозит дисквалификация на два года
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
Спортивный юрист Артем Пацев рассказал, какое наказание могут понести футболисты тульского "Арсенала" Гиа Григалава и Гурам Аджоев.
Напомним, что после игры 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:2) игроки угрожали тренерам "армейцев" "проломить им головы".
"Если это действительно случилось, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося.
За попытку физического воздействия или само физическое воздействие возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трех матчей до двух лет", - приводит слова юриста "Чемпионат".
Читайте также: Два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам ЦСКА "проломить головы" после кубкового матча. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зидан задумался об уходе из "Реала"
-
Успехи "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", осечка "Арсенала": все результаты Лиги Европы 8 апреля
-
"Челси" предложил Бакайоко ПСЖ и "Лиону"
-
Григалаве и Аджоеву, угрожавшим тренерам ЦСКА, грозит дисквалификация на два года
-
"Вильярреал" обыграл загребское "Динамо" в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Гранадой"
-
"Аякс" проиграл "Роме" в Лиге Европы
-
"Арсенал" упустил победу над "Славией" в Лиге Европы
-
Футболисты "Зенита" больше всех из РПЛ потеряли в стоимости за последние 15 лет
-
Олич прокомментировал победу ЦСКА над "Арсеналом"
-
Аршавин отказался от поста спортивного директора "Зенита"
-
Два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам ЦСКА "проломить головы" после кубкового матча
-
Орлов назвал имя нового тренера "Уфы"
-
"Лион" в серии пенальти переиграл "Ред Стар" и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
-
Черевченко может снова возглавить "Локомотив"
-
Определились все полуфиналисты Кубка России
-
1
ЦСКА выбил тульский "Арсенал" из Кубка России
-
"Фейеноорд" нацелился на хавбека "Спартака" Тиля
-
Пол Мерсон сравнил поведение Моуринью и Артеты после поражений
-
Чорлука пошутил над своим уходом из "Локомотива"