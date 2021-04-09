Григалаве и Аджоеву, угрожавшим тренерам ЦСКА, грозит дисквалификация на два года

Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Спортивный юрист Артем Пацев рассказал, какое наказание могут понести футболисты тульского "Арсенала" Гиа Григалава и Гурам Аджоев.

Напомним, что после игры 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:2) игроки угрожали тренерам "армейцев" "проломить им головы".

"Если это действительно случилось, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося.

За попытку физического воздействия или само физическое воздействие возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трех матчей до двух лет", - приводит слова юриста "Чемпионат".

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