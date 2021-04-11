Черчесов судится с властями Северной Осетии из-за реки для своего рыбного бизнеса
Фото: Reuters
Наставник сборной России Станислав Черчесов обратился в суд из-за своего рыбного бизнеса.
"Станислав Черчесов судится с властями Северной Осетии. Он требует сдать ему в аренду реку для разведения рыбы. Черчесов решил, что футбол футболом, однако пора попробовать себя и в других сферах. Например, заняться разведением форели. Так, в январе Черчесов стал владельцем компании "Арлан Фиш". Как заявили еe представители, до прихода Станислава Саламыча они работали в убыток, но он вкинулся баблом и навeл порядок.
От имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришeл иск с интересным требованием: сдать в аренду 60 квадратов земли у реки Курентидон за полцены - по кадастровой стоимости. Участок стоит 90 тысяч рублей, поэтому в случае выигрыша Черчесов сэкономит целых 45 тысяч рублей. В "Арлан Фиш" говорят, что после получения прав на землю планируют выйти в плюс", - сообщили в телеграм-канале Mash.
Отметим, что прибыль "Арлан Фиш" за 2019 год составила 67 миллионов рублей.
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