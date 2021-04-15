Влашич - лидер РПЛ по созданным голевым моментам

Фото: Денис Тырин, ЦСКА

Хавбек ЦСКА Никола Влашич является лидером РПЛ по количеству созданных голевых моментов.

По сведениям Opta, 23-летний хорват создал 67 голевых моментов в этом сезоне РПЛ. Следом за ним расположились хавбек "Динамо" Себастьян Шиманьски (63) и защитник "Зенита" Дуглас Сантос (54).

В топ-5 также попали Артем Дзюба (50) и нападающий "Спартака" Джордан Ларссон (46).

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