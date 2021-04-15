Пике может сыграть в финале Кубка Испании на уколах

Фото: DIARIO AS

Защитник "Барселоны" Жерар Пике, возможно, примет участие в финале Кубка Испании против "Атлетика".

Как сообщает As, 34-летний игрок может выйти на поле на обезболивающих уколах. Он проходил подобную процедуру перед игрой с "Реалом" (1:2), однако в итоге так и не сыграл.

Отмечается, что окончательное решение касательно участия Пике в матче будет приниматься в субботу, в день матча.

Напомним, что из-за травмы колена Пике не появлялся на поле с 3 марта.

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