"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника Ольмо

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"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника ОльмоФото: Transfermarkt

Хавбек "РБ Лейпцига" Дани Ольмо может вернуться в "Барселону".

По сведениям Diario Sport, каталонцы рассматривают вариант с подписанием своего воспитанника. Отмечается, что 22-летний испанец будет не единственным воспитанником, которого попытается вернуть "Барса".

Напомним, что Ольмо находился в структуре "Барселоны" с 2007 по 2014 год. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Ольмо 5 голов и 10 ассистов в 40 матчах.

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