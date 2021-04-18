Отец Месси прибыл в Барселону для переговоров о новом контракте
Фото: AFP
Хорхе Месси, отец и агент капитана "Барселоны" Лионеля Месси, уже находится в столице Каталонии.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, президент каталонцев Жоан Лапорта в ближайшее время встретится с отцом аргентинца, чтобы договориться о продлении контракта.
Отмечается, что Лапорта оптимистично настроен и уверен, что Месси останется в клубе.
Соглашение Месси с "Барсой" истекает предстоящим летом. Напомним, что вчера клуб выиграл Кубок Испании.
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