Отец Месси прибыл в Барселону для переговоров о новом контракте

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Хорхе Месси, отец и агент капитана "Барселоны" Лионеля Месси, уже находится в столице Каталонии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, президент каталонцев Жоан Лапорта в ближайшее время встретится с отцом аргентинца, чтобы договориться о продлении контракта.

Отмечается, что Лапорта оптимистично настроен и уверен, что Месси останется в клубе.

Соглашение Месси с "Барсой" истекает предстоящим летом. Напомним, что вчера клуб выиграл Кубок Испании.

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