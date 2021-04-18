Слуцкий недоволен судейством в матче с "Уралом"
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий остался недоволен судейством в игре с "Уралом" (1:0).
"Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он поставил пенальти и удалил нашего футболиста. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил.
Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот арбитр не готов судить матчи РПЛ", - цитирует Слуцкого сайт "Рубина".
Отметим, что матч судил арбитр Артем Любимов.
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