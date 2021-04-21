"Химки" намерены продлить контракт с Глушаковым и выкупить двух футболистов

Фото: ФК "Химки"

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился трансферными планами "Химок".

"Мы хотим продлить соглашение с Денисом Глушаковым, а также выкупить Резиуана Мирзова и Брайана Идову. Они - лидеры "Химок", и для клуба хорошо, что в составе есть такие футболисты.

Того же Мирзова вызвали в сборную России именно из "Химок". Это о многом говорит. Очень скоро начнем переговоры со всеми тремя. Вероятность, что ребята останутся в "Химках", высокая. Им тут комфортно", - приводит слова Терюшкова "Матч ТВ".

Напомним, что "Химки" арендовали Мирзова у "Спартака", а и Идову у "Локомотива". Контракт Глушакова с клубом истекает этим летом.

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