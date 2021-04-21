УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги

Европейские топ-клубы обратились к УЕФА с требованиям применить санкции к 12 клубам, которые основали Суперлигу.

"Мы обсудим возможные дополнительные санкции. Первым же стало то, что они будут жить с позором", - заявил один из вице-президентов УЕФА.

Напомним, что основателями Суперлиги стали "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Интер", "Милан" и "Ювентус".

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