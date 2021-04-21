ПСЖ разгромил "Анжер" в 1/4 финала Кубка Франции

Фото: twitter.com/PSG

В рамках 1/4 финала Кубка Франции ПСЖ разгромил "Анжер" и вышел в полуфинал турнира.

ПСЖ - Анжер 5:0

Голы: Икарди, 9 - 1:0, Манко (аг), 23 - 2:0, Неймар, 65 - 3:0, Икарди, 68 - 4:0, Икарди, 90 - 5:0

ПСЖ: Рико, Баккер (Курзава, 75), Дагба, Керер, Гуйе, Данилу Перейра (Пембеле, 82), Ди Мария (Сарабия, 72), Паредес (Эррера, 73), Дракслер, Икарди, Неймар (Кин, 72).

"Анжер": Бютель, Павлович, Тома, Манко, Перейра Лаже (Бобишон, 76), Мангани (Кулибали, 69), Амаду, Кабо (Эль-Мелали, 60), Капель, Тиуб (Чо, 76), Баокен (Дьони, 61).

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