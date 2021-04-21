"Севилья" на выезде одолела "Леванте", "Валенсия" Черышева проиграла "Осасуне"
Фото: twitter.com/sevillafc
В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" уступила "Осасуне", а "Севилья" переиграла "Леванте".
"Осасуна" - "Валенсия" 3:1
Голы: Мартинес, 13 - 1:0, Гамейро, 30 - 1:1, Кальери, 32 - 2:1, Роберто Торрес (пен), 67 - 3:1
"Осасуна": Эррера, Санчес, Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Роберто Торрес (Чими Авила, 78), Ойер Санхурхо (Монкайола, 63), Торро, Кальери (Будимир, 78), Адриан (Рубен Гарсия, 63), Мартинес (Брашанац, 74).
"Валенсия": Доменек, Гайя, Диакаби, Габриэл Паулиста, Васс, Черышев (Кутроне, 68), Муса (Ли Кан Ин, 52), Гедеш, Рачич (Олива, 52), Молина (Джейсон, 80), Гамейро (Вальехо, 80).
"Леванте" - "Севилья" 0:1
Гол: Эн-Несири, 53 - 0:1
"Леванте": Карденас, Сон, Дуарте, Везу, Робер (Леон, 73), Мелеро (Рочина, 59), Мальса, Де Фрутос (Дукуре, 73), Барди (Моралес, 60), Тоньо, Дани Гомес (Рохер Марти, 85).
"Севилья": Буну, Кунде (Гудель, 86), Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо, Гомес (Оскар Родригес, 86), Окампос (Мунир, 89), Жордан, Сусо (Ракитич, 75), Эн-Несири (де Йонг, 86).
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|20
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14