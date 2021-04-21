"Севилья" на выезде одолела "Леванте", "Валенсия" Черышева проиграла "Осасуне"

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"Севилья" на выезде одолела "Леванте", "Валенсия" Черышева проиграла "Осасуне"Фото: twitter.com/sevillafc

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" уступила "Осасуне", а "Севилья" переиграла "Леванте".

"Осасуна" - "Валенсия" 3:1

Голы: Мартинес, 13 - 1:0, Гамейро, 30 - 1:1, Кальери, 32 - 2:1, Роберто Торрес (пен), 67 - 3:1

"Осасуна": Эррера, Санчес, Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Роберто Торрес (Чими Авила, 78), Ойер Санхурхо (Монкайола, 63), Торро, Кальери (Будимир, 78), Адриан (Рубен Гарсия, 63), Мартинес (Брашанац, 74).

"Валенсия": Доменек, Гайя, Диакаби, Габриэл Паулиста, Васс, Черышев (Кутроне, 68), Муса (Ли Кан Ин, 52), Гедеш, Рачич (Олива, 52), Молина (Джейсон, 80), Гамейро (Вальехо, 80).


"Леванте" - "Севилья" 0:1

Гол: Эн-Несири, 53 - 0:1

"Леванте": Карденас, Сон, Дуарте, Везу, Робер (Леон, 73), Мелеро (Рочина, 59), Мальса, Де Фрутос (Дукуре, 73), Барди (Моралес, 60), Тоньо, Дани Гомес (Рохер Марти, 85).

"Севилья": Буну, Кунде (Гудель, 86), Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо, Гомес (Оскар Родригес, 86), Окампос (Мунир, 89), Жордан, Сусо (Ракитич, 75), Эн-Несири (де Йонг, 86).

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