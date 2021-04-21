"Боруссия" Дортмунд победила "Унион" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
Фото: twitter.com/bvb
Представляем результаты матчей 30-го тура немецкой Бундеслиги.
"Хоффенхайм" - "Боруссия" М 3:2
Голы: Плеа, 25 - 0:1, Лазаро, 45 - 0:2, Крамарич, 48 - 1:2, Бебу, 60 - 2:2, Крамарич, 65 - 3:2
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Ричардс, Сессеньон, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Нордтвейт, 84), Крамарич (Богарде, 90), Сков (Адамян, 63), Бебу.
"Боруссия" М: Зиппель, Лайнер (Траоре, 86), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Закария, 68), Хофманн, Лазаро, Крамер (Херрманн, 75), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 68), Тюрам (Вольф, 68).
"Вердер" - "Майнц" 0:1
Гол: Салаи, 16 - 0:1
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Велькович, Фридль (Шмид, 78), Аугустинссон, Мевальд (Динкчи, 85), Эггештайн, Рашица, Фюллькруг (Зельке, 78), Сарджент.
"Майнц": Центнер, Бросински, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор (Латца, 74), Боэтиюс (Штегер, 87), Баррейро (Хак, 90), Салаи (Глатцель, 74), Онисиво (Буркардт, 87).
"Боруссия" Д - "Унион Берлин" 2:0
Голы: Ройс, 27 - 1:0, Геррейру, 88 - 2:0
"Боруссия" Д: Хитц, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Рейна (Брандт, 76), Азар (Санчо, 59), Джан (Дауд, 59), Беллингем (Рейньер, 90), Ройс, Холанд.
"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе (Шлоттербек, 73), Фридрих, Ленц, Андрих, Премель (Гентнер, 80), Эндо (Бюльтер, 58), Крузе (Тойхерт, 73), Ингвартсен, Муса (Похьянпало, 73).
"Штутгарт" - "Вольфсбург" 1:3
Голы: Шлагер, 13 - 0:1, Вегорст, 29 - 0:2, Герхардт, 65 - 0:3, Кастро, 90 - 1:3
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Каразор, Массимо, Кулибали, Эндо, Ферстер (Дидави, 70), Климович (Чурлинов, 64), Ахамада (Кастро, 71), Калайджич (Сиссе, 80).
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Понграчич, Руссийон, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 66), Брекало (Гинчек, 76), Филипп (Мехмеди, 66), Баку, Вегорст (Бялек, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20