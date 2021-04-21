"Боруссия" Дортмунд победила "Унион" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

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"Боруссия" Дортмунд победила "Унион" и другие результаты 30-го тура БундеслигиФото: twitter.com/bvb

Представляем результаты матчей 30-го тура немецкой Бундеслиги.

"Хоффенхайм" - "Боруссия" М 3:2

Голы: Плеа, 25 - 0:1, Лазаро, 45 - 0:2, Крамарич, 48 - 1:2, Бебу, 60 - 2:2, Крамарич, 65 - 3:2

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Ричардс, Сессеньон, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Нордтвейт, 84), Крамарич (Богарде, 90), Сков (Адамян, 63), Бебу.

"Боруссия" М: Зиппель, Лайнер (Траоре, 86), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Закария, 68), Хофманн, Лазаро, Крамер (Херрманн, 75), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 68), Тюрам (Вольф, 68).


"Вердер" - "Майнц" 0:1

Гол: Салаи, 16 - 0:1

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Велькович, Фридль (Шмид, 78), Аугустинссон, Мевальд (Динкчи, 85), Эггештайн, Рашица, Фюллькруг (Зельке, 78), Сарджент.

"Майнц": Центнер, Бросински, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор (Латца, 74), Боэтиюс (Штегер, 87), Баррейро (Хак, 90), Салаи (Глатцель, 74), Онисиво (Буркардт, 87).


"Боруссия" Д - "Унион Берлин" 2:0

Голы: Ройс, 27 - 1:0, Геррейру, 88 - 2:0

"Боруссия" Д: Хитц, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Рейна (Брандт, 76), Азар (Санчо, 59), Джан (Дауд, 59), Беллингем (Рейньер, 90), Ройс, Холанд.

"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе (Шлоттербек, 73), Фридрих, Ленц, Андрих, Премель (Гентнер, 80), Эндо (Бюльтер, 58), Крузе (Тойхерт, 73), Ингвартсен, Муса (Похьянпало, 73).


"Штутгарт" - "Вольфсбург" 1:3

Голы: Шлагер, 13 - 0:1, Вегорст, 29 - 0:2, Герхардт, 65 - 0:3, Кастро, 90 - 1:3

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Каразор, Массимо, Кулибали, Эндо, Ферстер (Дидави, 70), Климович (Чурлинов, 64), Ахамада (Кастро, 71), Калайджич (Сиссе, 80).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Понграчич, Руссийон, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 66), Брекало (Гинчек, 76), Филипп (Мехмеди, 66), Баку, Вегорст (Бялек, 88).

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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