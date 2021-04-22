Зе Луиш близок к возвращению на поле
Фото: ФК "Локомотив"
Наставник "Локомотива" Марко Николич сообщил о скором возвращении нападающего Зе Луиша в строй.
"Последние три дня он занимается в общей группе. Я рад, что он потихоньку возвращается. Нужно осторожно дожидаться. Надеюсь, он сможет сыграть уже в ближайшем матче против "Тамбова". Если не получится, то точно будет готов к "Зениту", - приводит слова Николича "Спорт-Экспресс".
Отметим, что игра с "Тамбовом" пройдет 24 апреля, а против "Зенита" - 2 мая.
В этом сезоне на счету Зе Луиша один гол и два ассиста в 11 играх.
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