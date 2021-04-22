Чорлука может продолжить карьеру в другом московском клубе

Фото: globallookpress.com

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука может перебраться в ЦСКА.

Как сообщает "Чемпионат", в подписании 35-летнего хорвата заинтересован лично наставник "армейцев" Ивица Олич. Отметим, что они вместе выступали за сборную Хорватии.

Чорлука покинет "Локомотив" этим летом по истечении контракта, поэтому может перейти в ЦСКА на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету Чорлуки один гол и три результативные передачи в 29 играх.

Читайте также: Вагнер Лав по-прежнему хочет вернуться в ЦСКА. | http://soccernews.ru