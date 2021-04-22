Чорлука может продолжить карьеру в другом московском клубе
Фото: globallookpress.com
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука может перебраться в ЦСКА.
Как сообщает "Чемпионат", в подписании 35-летнего хорвата заинтересован лично наставник "армейцев" Ивица Олич. Отметим, что они вместе выступали за сборную Хорватии.
Чорлука покинет "Локомотив" этим летом по истечении контракта, поэтому может перейти в ЦСКА на правах свободного агента.
В этом сезоне на счету Чорлуки один гол и три результативные передачи в 29 играх.
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