Чорлука может продолжить карьеру в другом московском клубе

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Чорлука может продолжить карьеру в другом московском клубе Фото: globallookpress.com

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука может перебраться в ЦСКА.

Как сообщает "Чемпионат", в подписании 35-летнего хорвата заинтересован лично наставник "армейцев" Ивица Олич. Отметим, что они вместе выступали за сборную Хорватии.

Чорлука покинет "Локомотив" этим летом по истечении контракта, поэтому может перейти в ЦСКА на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету Чорлуки один гол и три результативные передачи в 29 играх.

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