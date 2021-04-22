Официально: "Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Теги миланзлатан ибрагимович

Официально: "Милан" продлил контракт с ИбрагимовичемФото: twitter.com/acmilan

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович продлил соглашение с клубом.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт рассчитан до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что зарплата шведа вырастет до 7 миллионов евро за сезон.

Ибрагимович выступает за "россонери" с января 2020 года. В этом сезоне он провел 25 игр, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Читайте также: Доннарумма согласился перейти в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" на классе разобрался с "Уэской"

"Атлетико" на классе разобрался с "Уэской"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов