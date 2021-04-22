Официально: "Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Фото: twitter.com/acmilan

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович продлил соглашение с клубом.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт рассчитан до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что зарплата шведа вырастет до 7 миллионов евро за сезон.

Ибрагимович выступает за "россонери" с января 2020 года. В этом сезоне он провел 25 игр, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

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