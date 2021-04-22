Линекер разочарован заявлением "Барселоны" по Суперлиге

Фото: Твиттер @GaryLineker

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на заявление "Барселоны" касательно Суперлиги.

"Чертовски разочаровывающее заявление", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что "Барселона" стала одним из основателей турнира и остается одним из трех клубов, которые до сих пор не вышли из Суперлиги.

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