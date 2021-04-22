"Лестер" уверенно разобрался с "Вест Бромвичем"
Фото: twitter.com/lcfc
В рамках 32-го тура АПЛ "Лестер" разгромил "Вест Бромвич".
"Лестер" по-прежнему занимает третье место и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 18 очков.
"Лестер" - "Вест Бромвич" 3:0
Голы: Варди, 23 - 1:0, Эванс, 26 - 2:0, Ихеаначо, 36 - 3:0
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 72), Фофана (Олбрайтон, 62), Ихеаначо, Варди (Прат, 85).
"Вест Бромвич": Джонстон, Таунсенд, О`Ши, Бартли, Мэйтленд-Найлз, Робинсон (Аджайи, 46), Йокушлу, Матеус Перейра (Грант, 73), Филлипс, Ферлонг, Диань (Робсон-Кану, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18