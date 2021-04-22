"Лестер" уверенно разобрался с "Вест Бромвичем"

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"Лестер" уверенно разобрался с "Вест Бромвичем"Фото: twitter.com/lcfc

В рамках 32-го тура АПЛ "Лестер" разгромил "Вест Бромвич".

"Лестер" по-прежнему занимает третье место и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 18 очков.

"Лестер" - "Вест Бромвич" 3:0

Голы: Варди, 23 - 1:0, Эванс, 26 - 2:0, Ихеаначо, 36 - 3:0

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 72), Фофана (Олбрайтон, 62), Ихеаначо, Варди (Прат, 85).

"Вест Бромвич": Джонстон, Таунсенд, О`Ши, Бартли, Мэйтленд-Найлз, Робинсон (Аджайи, 46), Йокушлу, Матеус Перейра (Грант, 73), Филлипс, Ферлонг, Диань (Робсон-Кану, 61).

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