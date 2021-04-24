ЦСКА опровергает интерес к Перецу

Фото: ФК "Маккаби"

ЦСКА интересуется хавбеком "Маккаби Тель-Авив" Дор Перецом, сообщает Sport1.

Однако в московском клубе не подтвердили эту информацию.

"ЦСКА не заинтересован Дор Перецом. Сейчас в СМИ множество слухов об интересе ЦСКА к разным футболистам. И их будет больше по мере приближения трансферного окна", - заявил глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян.

В этом сезоне Перец провел 39 игр, в которых отметился семью голами и тремя ассистами.

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