"Ювентус" хочет подписать Усмана Дембеле свободным агентом

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Ювентус" сохраняет интерес к вингеру "Барселону" Усману Дембеле.

По сведениям Diario Sport, туринский клуб уже ведет переговоры с агентами 23-летнего француза. Отмечается, что "Ювентус" готов подождать до 2022 года, когда у игрока истечет соглашение с клубом, чтобы подписать его свободным агентом.

"Барса" пытается продлить контракт с Дембеле. В случае провала каталонцы продадут его этим летом за 50-60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Дембеле 10 голов и 4 ассиста в 38 играх.

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