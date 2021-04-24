Куман высказался о своем будущем в "Барселоне"

Теги барселонарональд куман

Куман высказался о своем будущем в "Барселоне" Фото: twitter.com

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал свое будущее в клубе.

"Президент с самого первого дня выразил мне свою поддержку и доверие. Поэтому, в принципе, я вижу себя тренером в следующем сезоне у меня есть контракт. Если ситуация изменится, необходимо будет поговорить", - приводит слова Кумана Marca.

После 32 туров "Барса" идет в Ла Лиге на третьем месте. Ранее каталонцы завоевали Кубок Испании, обыграв в финале "Атлетик" (4:0).

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