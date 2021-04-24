"Уотфорд" вышел в АПЛ

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"Уотфорд" вышел в АПЛФото: twitter.com/WatfordFC

"Уотфорд" в следующем сезоне вернется в АПЛ.

В текущем розыгрыше Чемпионшипа "шершни" гарантировали себе место в топ-2. Напомним, что "Уотфорд" вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона.

За два тура до конца "Уотфорд" идет в Чемпионшипе на втором месте, отставая от лидирующего "Норвича" на 5 очков.

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