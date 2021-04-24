"Локомотив" разгромил "Тамбов", "Динамо" уступило "Химкам"
Фото: twitter.com/fclokomotiv
В рамках 27-го тура РПЛ "Локомотив" уверенно разобрался с "Тамбовом", а "Динамо" проиграло "Химкам".
"Тамбов" - "Локомотив" 2:5
Голы: Крыховяк, 40 - 0:1, Алиев, 45 - 1:1, Смолов, 47 - 1:2, Крыховяк, 60 - 1:3, Серкейра, 74 - 1:4, Кайков, 78 - 2:4, Рыбус, 79 - 2:5
"Тамбов": Сычев, Денисов, Кайков, Гигашвили (Мартынов, 72), Васиев, Карп (Терехов, 69), Кабахидзе (Дроздов, 72), Карапузов, Бавин, Алиев (Минаев, 69), Архипов (Климов, 78).
"Локомотив": Коченков, Пабло, Рыбус, Серкейра, Магкеев (Баринов, 46), Куликов (Игнатьев, 70), Рыбчинский, Жемалетдинов (Мухин, 62), Крыховяк (Миранчук, 79), Камано (Лисакович, 46), Смолов.
"Динамо" - "Химки" 0:1
Гол: Глушенков, 90 - 0:1
"Динамо": Шунин, Ордец, Паршивлюк (Скопинцев, 75), Варела, Шиманьски, Нойштедтер, Фомин, Захарян, Грулев (Комличенко, 75), Тюкавин, Игбоун (Лесовой, 57).
"Химки": Лантратов, Тихий, Филин, Дагерстоль, Идову, Боженов, Трошечкин, Кухарчук (Глушенков, 63), Могилевец, Мирзов, Себаи (Конате, 58).
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