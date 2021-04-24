"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Алавесом"

Фото: twitter.com/valenciacf

В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" сыграла вничью с "Алавесом".

"Летучие мыши" занимают в чемпионате 14-е место, имея в активе 36 очков. Отметим, что россиянин Денис Черышев появился на поле на 61-й минуте.

"Валенсия" - "Алавес" 1:1

Голы: Гвидетти, 84 - 0:1, Гайя, 89 - 1:1

"Валенсия": Доменек, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс, Муса (Черышев, 61), Солер, Гедеш, Рачич, Гамейро (Вальехо, 77), Макси Гомес.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Лежен, Агиррегабириа, Батталья, Пина (Ману Гарсия, 88), Мендес (Гвидетти, 72), Хота (Риоха, 71), Хоселу (Дейверсон, 88), Лукас Перес (Пере Понс, 63).

Удаление: Хави Лопес (87).

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