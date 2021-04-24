"Байер" добыл победу над "Айнтрахтом"
Фото: SPOX.com
В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" одержал победу над "Айнтрахтом".
"Фармацевты" по-прежнему занимают пятое место, но сократили отставание от идущего четвертым "Айнтрахта" до одного очка.
"Байер" - "Айнтрахт" 3:1
Голы: Бэйли, 70 - 1:0, Аларио, 80 - 2:0, Андре Силва, 90 - 2:1, Демирбай, 90 - 3:1
"Байер": Градецки, Та, Драгович, Тапсоба, Синкгравен, Демирбай, Паласиос, Виртц (Амири, 85), Бельараби (Диаби, 61), Шик (Аларио, 77), Бэйли (Венделл, 85).
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Чендлер, 77), Хинтереггер, Ильзанкер (Тута, 83), Ндика, Хасебе (Йович, 77), Костич, Соу, Камада (Цубер, 83), Баркок (Юнес, 77), Андре Силва.
Читайте также: "Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Перес: "Клубы не могут выйти из Суперлиги"
-
"Фиорентина" готова продлить контракт с 38-летним Рибери
-
Гиггзу грозит тюремное заключение
-
Перес: "Либо мы исправим ситуацию, либо все клубы разорятся"
-
"Зенит" может оформить чемпионство в следующем туре
-
"Байер" добыл победу над "Айнтрахтом"
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Алавесом"
-
"Челси" минимально переиграл "Вест Хэм"
-
"Локомотив" разгромил "Тамбов", "Динамо" уступило "Химкам"
-
Семак одобрил новый формат Лиги Чемпионов
-
Три клуба поборются за Моуринью
-
Фанаты "Манчестер Юнайтед" провели акцию протеста против владельцев клуба
-
Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Метц"
-
"Уотфорд" вышел в АПЛ
-
"Интер" нацелился на Малиновского
-
"Вальядолид" и "Кадис" разошлись миром в матче Ла Лиги
-
Малком прервал 17-матчевую безголевую серию
-
Холанд установил рекорд Бундеслиги по голам до 21-летия
-
"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу", "Боруссия" одолела "Вольфсбург"
-
"Зенит" уничтожил "Ротор"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20