"Байер" добыл победу над "Айнтрахтом"

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"Байер" добыл победу над "Айнтрахтом"Фото: SPOX.com

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" одержал победу над "Айнтрахтом".

"Фармацевты" по-прежнему занимают пятое место, но сократили отставание от идущего четвертым "Айнтрахта" до одного очка.

"Байер" - "Айнтрахт" 3:1

Голы: Бэйли, 70 - 1:0, Аларио, 80 - 2:0, Андре Силва, 90 - 2:1, Демирбай, 90 - 3:1

"Байер": Градецки, Та, Драгович, Тапсоба, Синкгравен, Демирбай, Паласиос, Виртц (Амири, 85), Бельараби (Диаби, 61), Шик (Аларио, 77), Бэйли (Венделл, 85).

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Чендлер, 77), Хинтереггер, Ильзанкер (Тута, 83), Ндика, Хасебе (Йович, 77), Костич, Соу, Камада (Цубер, 83), Баркок (Юнес, 77), Андре Силва.

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