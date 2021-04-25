Слуцкий высказался о возможном уходе Хвичи

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Слуцкий высказался о возможном уходе Хвичи Фото твиттер "Рубина"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий оценил готовность хавбека Хвичи Кварацхелии к топ-5 лигам Европы.

"Я считаю, что этот футболист входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших футболистов из топ-5 лиг Европы. Каждому овощу или фрукту своя грядка и своe время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри.

Если игрок действительно перерос уровень и действительно может быть конкурентоспособен на принципиально другом уровне футбола и принципиально в других лигах, то, с одной стороны, это должно быть сожаление, с другой стороны, это должна быть безумная гордость, что нам удалось подготовить человека, который, я очень надеюсь, будет сверхконкурентоспособен в ведущих командах Европы", - заявил Слуцкий.

Трансферная стоимость Хвичи оценивается в 15 миллионов евро.

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