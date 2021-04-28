Агент игрока "Челси" высказался об интересе со стороны ЦСКА

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Оливер Уорд, агент форварда "Челси" Ике Угбо, отреагировал на слухи об интересе ЦСКА к игроку.

"ЦСКА действительно интересуется Угбо, однако это всё, что можно сказать на данный момент. У Ике на руках много предложений от разных команд", - приводит слова агента "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что на 22-летнего футболиста также претендуют "Генк", "Монако", "Уотфорд" и "Фулхэм".

На данный момент Угбо находится в аренде в "Серкль Брюгге", где провел 32 игры и забил 16 голов.

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