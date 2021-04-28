Тренер лидера Лиги 1 "Лилля" ведет переговоры с другим клубом

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Наставник "Лилля" Кристоф Гальтье может сменить клуб по окончании сезона.

"Гальтье получил официальное предложение от "Ниццы". Оно очень соблазнительное. Переговоры продолжаются", - сообщает журналист Фабрицио Романо.

Гальтье тренирует "Лилль" с 2017 года. В этом сезоне за четыре тура до конца чемпионата "Лилль" возглавляет турнирную таблицу, опережая ПСЖ на одно очко. "Ницца" идет на девятой позиции.

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