Отец Месси назвал "Барселоне" условия для продления контракта с футболистом

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Хорхе Месси, отец и агент капитана "Барселоны" Лионеля Месси, обсудил с президентом клуба Жоаном Лапортой подписание нового контракта с аргентинцем.

Как сообщает Mundo Deportivo, Месси готов согласиться на двукратное понижение зарплаты по новому контракту в первый год. Также стоит отметить, что речь идет о соглашении на 10 лет.

Два года аргентинец будет выступать за "Барсу" в качестве футболиста, после чего отправится в МЛС. После возвращения из США он получит должность в спортивном департаменте "Барсы".

Напомним, что действующее соглашение Месси с клубом истекает по окончании сезона.

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