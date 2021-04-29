Агент Фомина прокомментировал информацию об интересе "Торино" к футболисту
Фото: ФК "Динамо"
Александр Маньяков, агент полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, отреагировал на слухи об интересе "Торино" к своему клиенту.
"Мы контактируем с некоторыми агентами, которые сообщили нам, что в "Торино" данная позиция будет востребована. Пока конкретики никакой нет. Мы просто ждем, что скажут коллеги.
Да, мне известно, что несколько клубов будут искать такую модельную характеристику, как у Фомина. И один из этих клубов - "Торино", - приводит слова агента Metaratings.
В этом сезоне на счету Фомина 7 голов и 3 ассиста в 29 матчах.
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