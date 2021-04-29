В "Торино" высказались об интересе к Фомину
Фото: ФК "Динамо"
Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти прокомментировал слухи об интересе клуба к хавбеку "Динамо" Даниилу Фомину.
"Это неправда. "Торино" не заинтересован в Данииле Фомине", - приводит слова Ваньяти Metaratings.
В этом сезоне Фомин провел 29 игр, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
Отметим, что клаусула 24-летнего россиянина составляет порядка 20 миллионов евро.
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