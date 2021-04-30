Куман высказался о своем удалении в матче с "Гранадой"
Фото: MARCA
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о своем удалении в игре с "Гранадой" (1:2).
"Я не понял, за что меня удалили. По словам Карлеса Наваля, я неуважительно повел себя с резервным судьей. Я не говорил ничего плохого о нем. Я не оскорблял и не делал ничего плохого. Невероятно, что они показали мне красную. однако если арбитру просто захотелось стать звездой вечера, то спасибо ему.
Я не знаю, что они хотят записать в протокол. Однако если они укажут то, чего я не говорил, мне придется что-то предпринять. Было несколько эпизодов, и резервный арбитр ответил мне так, что проявил неуважение. Если он считает, что это не оскорбление, но он не понимает, что такое неуважение. Еще раз - я не понял этого решения", - приводит слова Кумана AS.
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