Куман высказался о своем удалении в матче с "Гранадой"

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Куман высказался о своем удалении в матче с "Гранадой"Фото: MARCA

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о своем удалении в игре с "Гранадой" (1:2).

"Я не понял, за что меня удалили. По словам Карлеса Наваля, я неуважительно повел себя с резервным судьей. Я не говорил ничего плохого о нем. Я не оскорблял и не делал ничего плохого. Невероятно, что они показали мне красную. однако если арбитру просто захотелось стать звездой вечера, то спасибо ему.

Я не знаю, что они хотят записать в протокол. Однако если они укажут то, чего я не говорил, мне придется что-то предпринять. Было несколько эпизодов, и резервный арбитр ответил мне так, что проявил неуважение. Если он считает, что это не оскорбление, но он не понимает, что такое неуважение. Еще раз - я не понял этого решения", - приводит слова Кумана AS.

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