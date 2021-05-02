Конте высказался о близком чемпионстве "Интера"

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Конте высказался о близком чемпионстве "Интера"Фото: Reuters

Наставник "Интера" Антонио Конте отреагировал на то, что клуб вскоре может стать чемпионом Италии.

"Мы знаем, что близки к цели и абсолютно спокойны. Не думаю, что будет правильно зависеть от кого-то. Знаем, что добились такого большого преимущества за счет своей работы и нам не нужно никого за это благодарить. Все по-прежнему в наших руках", - приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что "Интер" сегодня может стать чемпионом, если "Аталанта" не выиграет у "Сассуоло".

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