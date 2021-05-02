Конте высказался о близком чемпионстве "Интера"
Фото: Reuters
Наставник "Интера" Антонио Конте отреагировал на то, что клуб вскоре может стать чемпионом Италии.
"Мы знаем, что близки к цели и абсолютно спокойны. Не думаю, что будет правильно зависеть от кого-то. Знаем, что добились такого большого преимущества за счет своей работы и нам не нужно никого за это благодарить. Все по-прежнему в наших руках", - приводит слова Конте Football Italia.
Напомним, что "Интер" сегодня может стать чемпионом, если "Аталанта" не выиграет у "Сассуоло".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17