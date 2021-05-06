"Герта" разгромила "Фрайбург" и покинула зону вылета Бундеслиги

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"Герта" разгромила "Фрайбург" и покинула зону вылета БундеслигиФото: twitter.com/herthabsc

В перенесенном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" разгромила "Фрайбург".

Благодаря победе "Герта" поднялась на 14-е место и покинула зону вылета.

"Герта" - "Фрайбург" 3:0

Голы: Пионтек, 13 - 1:0, Пекарик, 22 - 2:0, Радонич, 85 - 3:0

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята (Штарк, 75), Альдерете, Торунарига, Дарида (Зефейк, 75), Аскасибар, Гендузи (Хедира, 39), Радонич, Дилросун (Матеус Кунья, 62), Пионтек (Кордоба, 62).

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек (Грифо, 46), Гюнтер, Шмид, Хефлер, Сантамария (Кайтель, 46), Шаллаи (Чжон Ву Ен, 83), Хелер (Петерсен, 70), Демирович (Тил, 87).

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