"Герта" разгромила "Фрайбург" и покинула зону вылета Бундеслиги
Фото: twitter.com/herthabsc
В перенесенном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" разгромила "Фрайбург".
Благодаря победе "Герта" поднялась на 14-е место и покинула зону вылета.
"Герта" - "Фрайбург" 3:0
Голы: Пионтек, 13 - 1:0, Пекарик, 22 - 2:0, Радонич, 85 - 3:0
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята (Штарк, 75), Альдерете, Торунарига, Дарида (Зефейк, 75), Аскасибар, Гендузи (Хедира, 39), Радонич, Дилросун (Матеус Кунья, 62), Пионтек (Кордоба, 62).
"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек (Грифо, 46), Гюнтер, Шмид, Хефлер, Сантамария (Кайтель, 46), Шаллаи (Чжон Ву Ен, 83), Хелер (Петерсен, 70), Демирович (Тил, 87).
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Назначены арбитры на матчи 35-го тура Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20