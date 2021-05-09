Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму"

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Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму"Фото: YouTube

В 35-м туре итальянской Серии А "Аталанта" разгромила "Парму".

Благодаря победе "Аталанта" вышла на второе место. "Парма" уже утратила шансы на сохранение прописки в Серии А.

Отметим, что один из голов гостей забил россиянин Алексей Миранчук.

"Парма" - "Аталанта" 2:5

Голы: Малиновский, 12 - 0:1, Пессина, 52 - 0:2, Муриэль, 77 - 0:3, Брунетта, 78 - 1:3, Муриэль, 86 - 1:4, Зом, 88 - 2:4, Миранчук, 90 - 2:5

"Парма": Сепе, Осорио, Бруну Алвеш, Гальоло (Конти, 80), Бюси, Грасси (Валенти, 61), Куртич, Куцка (Камара, 76), Зом, Жервиньо (Пелле, 61), Корнелиус (Брунетта, 76).

"Аталанта": Спортьелло, Мэле, Паломино, Гимшити, Гозенс (Хатебур, 68), Иличич (Пессина, 46), де Рон, Малиновский (Миранчук, 58), Фройлер (Пашалич, 76), Ромеро, Сапата (Муриэль, 46).


"Беневенто" - "Кальяри" 1:3

Голы: Ликояннис, 1 - 0:1, Лападула, 16 - 1:1, Паволетти, 64 - 1:2, Жоао Педро, 90 - 1:3

"Беневенто": Монтипо, Депаоли (Летициа, 71), Барба, Кальдирола, Глик, Хетемай (Импрота, 71), Скьяттарелла (Виола, 66), Капрари (Ди Серио, 76), Ионицэ, Инсинье (Гайч, 66), Лападула.

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Годин, Карбони (Дзаппа, 46), Ликояннис (Асамоа, 76), Нандес, Марин (Ругани, 88), Жоао Педро, Дейола (Данкан, 88), Наингголан, Паволетти (Черри, 90).


"Верона" - "Торино" 1:1

Голы: Войвода, 85 - 0:1, Димарко, 88 - 1:1

"Верона": Пандур, Гюнтер, Чеккерини (Димарко, 71), Давидович (Маньяни, 46), Фараони, Лазович, Барак, Илич, Дзакканьи (Колли, 57), Сальседо (Лазанья, 57), Калинич.

"Торино": Сиригу, Войвода, Буонджорно, Бремер, Ансальди, Ринкон (Лукич, 58), Мандрагора, Верди (Базелли, 59), Нкулу (Войнович, 51), Белотти (Дзадза, 78), Санабрия (Бонаццоли, 78).

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