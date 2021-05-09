"Айнтрахт" и "Майнц" не выявили победителя

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"Айнтрахт" и "Майнц" не выявили победителяФото: SPOX.com

В 32-м туре немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" сыграл вничью с "Майнцом".

"Айнтрахт" по-прежнему занимает пятую позицию, "Майнц" - 12-ю.

"Айнтрахт" - "Майнц" 1:1

Голы: Онисиво, 11 - 0:1, Хрустич, 85 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Чендлер, 64), Хасебе, Хинтереггер, Тута (Юнес, 65), Костич, Роде (Хрустич, 29), Соу (Ильзанкер, 64), Камада (Цубер, 71), Андре Силва, Йович.

"Майнц": Центнер, да Кошта, Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Баррейро (Латца, 89), Квайсон (Боэтиюс, 56), Онисиво (Глатцель, 78), Буркардт (Озтуналы, 77).

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