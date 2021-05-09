"Наполи" теряет Мертенса
Фото: The News 24
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс травмировался в игре со "Специей" (4:1).
По сведениям La Gazzetta dello Sport, бельгиец повредил голеностоп. Он появился на поле во втором тайме, однако не смог завершить матч до конца.
Отмечается, что травма носит несерьезный характер, поэтому, вероятно, игрок сможет помочь команде в заключительных турах.
В этом сезоне на счету Мертенса 10 голов и 9 ассистов в 35 играх.
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