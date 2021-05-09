"Вест Хэм" уступил "Эвертону" в матче АПЛ

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"Вест Хэм" уступил "Эвертону" в матче АПЛФото: twitter.com/everton

В рамках 35-го тура АПЛ "Вест Хэм" уступил "Эвертону".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Вест Хэм" по-прежнему занимает пятое место, "Эвертон" - восьмое.

"Вест Хэм" - "Эвертон" 0:1

Гол: Кэлверт-Льюин, 24 - 0:1

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Крессуэлл (Фредерикс, 59), Диоп, Доусон, Лингард, Лансини (Боуэн, 43), Соучек, Форнальс, Бенрахма (Ярмоленко, 73), Антонио.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Коулмэн, Годфри, Динь, Аллан, Дэвис, Сигурдссон (Делф, 85), Мина (Холгейт, 62), Ришарлисон (Кинг, 84), Кэлверт-Льюин.

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