Кейн - третий вариант для "Барселоны" на усиление позиции форварда
Фото: Твиттер @HKane
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн по-прежнему входит в сферу интересов "Барселоны".
Однако по сведениям 101greatgoals, в приоритете у каталонцев трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Запасным вариантом является покупка Лаутаро Мартинеса из "Интера", а Кейн - третий в списке приоритетов.
Отмечается, что такое отношение к возможной покупке Кейна связано с плохой адаптацией англичан в Испании.
В этом сезоне на счету Кейна 31 гол и 16 ассистов в 46 матчах.
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|Реал Сосьедад
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|Вильярреал
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|Гранада
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|20
|27
|12
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|17
|Мальорка
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|20
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|20
|14