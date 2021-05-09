Кейн - третий вариант для "Барселоны" на усиление позиции форварда

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Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн по-прежнему входит в сферу интересов "Барселоны".

Однако по сведениям 101greatgoals, в приоритете у каталонцев трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Запасным вариантом является покупка Лаутаро Мартинеса из "Интера", а Кейн - третий в списке приоритетов.

Отмечается, что такое отношение к возможной покупке Кейна связано с плохой адаптацией англичан в Испании.

В этом сезоне на счету Кейна 31 гол и 16 ассистов в 46 матчах.

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