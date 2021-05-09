"Боруссия" определилась с позицией по возможной продаже Беллингема
Фото ФК "Боруссия"
Дортмундская "Боруссия" не намерена продавать хавбека Джуда Беллингема.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "шмели" сообщили всем заинтересованным клубам, что футболист не будет продан ближайшим летом.
Напомним, что в услугах 17-летнего англичанина заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
В этом сезоне на счету Беллингема четыре гола и четыре ассиста в 43 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20