"Шахтер" объявил об отставке Каштру

Теги шахтер донецклуиш каштру

"Шахтер" объявил об отставке КаштруФото: ФК "Шахтер"

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру покидает клуб.

59-летний португалец объявил об уходе после игры заключительного тура УПЛ против "Ингульца" (1:0).

Каштру возглавлял "Шахтер" с 2019 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством завоевал чемпионство, в этом сезоне финишировал вторым.

Отмечается, что новым тренером "горняков" должен стать Роберто Де Дзерби из "Сассуоло". Ожидается, что он подпишет контракт до 2023 года.

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