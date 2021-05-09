"Шахтер" объявил об отставке Каштру
Фото: ФК "Шахтер"
Наставник "Шахтера" Луиш Каштру покидает клуб.
59-летний португалец объявил об уходе после игры заключительного тура УПЛ против "Ингульца" (1:0).
Каштру возглавлял "Шахтер" с 2019 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством завоевал чемпионство, в этом сезоне финишировал вторым.
Отмечается, что новым тренером "горняков" должен стать Роберто Де Дзерби из "Сассуоло". Ожидается, что он подпишет контракт до 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13