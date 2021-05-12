Аршавин: "Зенит" ответил "Барселоне", что обменяет меня только на Месси"
Фото: инстаграм Аршавина
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону".
"Разговор с Лапортой был коротким. Спрашивали, хочешь ли ты в "Барселону" и сколько ты хочешь зарабатывать. Мне сказали, что "Зенит" отправил факс, что обменяет меня только на Месси", - приводит слова Аршавина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в 2009 году Аршавин ушел из "Зенита" и стал игроком "Арсенала".
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