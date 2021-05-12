"Герта" победила "Шальке" в матче Бундеслиги

Фото: twitter.com/herthabsc

В перенесенной игре 31-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" обыграла "Шальке".

Благодаря победе "Герта" поднялась на 13-е место. Напомним, что "Шальке" уже вылетел из Бундеслиги.

"Шальке" - "Герта" 1:2

Голы: Харит, 6 - 1:0, Боята, 18 - 1:1, Нганкам, 73 - 1:2

"Шальке": Фэрманн, Беккер (Пасиенсия, 89), Мустафи, Очипка, Сане, Колашинац, Харит, Idrizi (Скрибски, 77), Флик, Хунтелар (Раман, 77), Хопп.

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Альдерете, Платтенхардт, Лекки (Лукебакио, 58), Дарида (Аскасибар, 58), Радонич (Торунарига, 89), Дилросун (Михельбринк, 76), Тузар, Пионтек (Нганкам, 58).

Удаление: Лукебакио (88).

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