"Герта" победила "Шальке" в матче Бундеслиги
Фото: twitter.com/herthabsc
В перенесенной игре 31-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" обыграла "Шальке".
Благодаря победе "Герта" поднялась на 13-е место. Напомним, что "Шальке" уже вылетел из Бундеслиги.
"Шальке" - "Герта" 1:2
Голы: Харит, 6 - 1:0, Боята, 18 - 1:1, Нганкам, 73 - 1:2
"Шальке": Фэрманн, Беккер (Пасиенсия, 89), Мустафи, Очипка, Сане, Колашинац, Харит, Idrizi (Скрибски, 77), Флик, Хунтелар (Раман, 77), Хопп.
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Альдерете, Платтенхардт, Лекки (Лукебакио, 58), Дарида (Аскасибар, 58), Радонич (Торунарига, 89), Дилросун (Михельбринк, 76), Тузар, Пионтек (Нганкам, 58).
Удаление: Лукебакио (88).
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|Команда
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|О
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|Бавария Мюнхен
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20