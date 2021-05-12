Супруга Федуна высказалась о сливах документов "Спартака"
Фото: Твиттер @proufuru
Член совета директоров "Спартака" и жена владельца команды Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась касательно слива документов.
"Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии "Спартака". Это делается специально перед важными матчами команды, чтобы внести дисбаланс.
В прошлый раз такое было перед игрой с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, несложно догадаться, кому это может быть выгодно", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".
За тур до конца чемпионата "Спартак" занимает в РПЛ второе место и опережает "Локомотив" на три очка.
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