Дмитрий Комбаров покинет "Крылья Советов"

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, судя по всему, уйдет из клуба по окончании сезона.

По сведениям "Матч ТВ", самарский клуб не собирается продлевать соглашение с самым высокооплачиваемым игроком ФНЛ, которое истекает этим летом.

Комбаров выступает за "Крылья Советов" с 2019 года. В этом сезоне на счету Комбарова один гол в 32 играх.

Напомним, что по итогам сезона ФНЛ "Крылья Советов" вышли в РПЛ, однако пока не получили лицензию на участие в турнире.

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