ЦСКА нацелился на хавбека тульского "Арсенала"
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал" Тула
Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич попал в сферу интересов ЦСКА.
Как сообщает Eurostavka, генеральный директор "армейцев" Роман Бабаев уже обсуждал с президентом "Арсенала" Гурамом Аджоевым возможность трансфера 20-летнего игрока.
Отмечается, что ЦСКА рассматривает Хлусевича в качестве дублера Марио Фернандеса.
В этом сезоне Хлусевич провел 27 игр, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
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