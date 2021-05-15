"Интер" нашел замену Брозовичу в "Арсенале"

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"Интер" нашел замену Брозовичу в "Арсенале"Фото: Livesport

Хавбек "Арсенала" Томас Партей может перебраться в Серию А.

Как сообщает Transfermarket, в услугах 27-летнего игрока заинтересован "Интер". Наставнику "нерадзурри" Антони Конте нравится стиль игры ганца.

Отмечается, что Партей может стать заменой Марцело Брозовичу, который летом может уйти из клуба.

В этом сезоне на счету Партея три голевые передачи в 31 матче.

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